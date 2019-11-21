محمد رمضان يكشف سر اتجاهه للغناء.. فيديو

رد الفنان محمد رمضان، على سر اتجاهه للغناء رغم كونه ممثلًا، مؤكدًا أن هذا السؤال كثيرًا ما يتعرض له.



وقال خلال حفله الغنائي الأول في موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه: "الحقيقة ما فرضني على الساحة الغنائية هو أنتم، والبداية كانت من إعلان والأغنية تخطت مجال الإعلان وانتشرت في كل الأفراح وجمهوري طلب مني أعمل أغنية تاني وعملت "نمبر وان"، ونجحت، وعملت تالثة ورابعة وخامسة".



وأضاف: "فيه خطة عملتها أنا وجمهوري رسمنا خطة ودخلنا بالراحة وشغلنا تفكيرهم وركبنا على الساحة".



وشهد حفل محمد رمضان الأول في السعودية، عددا من اللوحات الفنية الراقصة مع إحدى الفرق، على نغمات أغانيه، ولم يخل الأمر من استعراضات محمد رمضان بسياراته وملابسه.

