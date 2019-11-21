الجمعة 22 نوفمبر 2019 الموافق 25 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

مي سليم تكشف سر ابتعادها عن الغناء وسبب خوفها على ابنتها

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:10 م
مي سليم
مي سليم
سناء إسماعيل
طباعة
كشفت الفنانة الأردنية مي سليم، سر ابتعادها عن الساحة الغنانية، واتجاهها للتمثيل خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مي سليم، خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر نجوم إف إم: "شقيقتي ميس كانت تريد الغناء وأنا كنت أعشق التمثيل، ولكن الأمر تم عكسه، ولكن مع الوقت عشقت التمثيل وأخذني من الغناء".

وتابعت: "ليس لدي الخبرة لكي أكون منتجة وأنتج ألبومات خاصة لي ولم يعد هناك شركات إنتاج حاليًا ومعظم النجوم ينتجون لأنفسهم، يا تنجح أو لا تسمع عنهم والجميع اتجه للسينجل وهو ما بدأت الإقدام عليه ولكن وأنا خايفة، لأن كان ممكن زمان أجازف بأموال وأنا لوحدي ولكن الآن تفكيري كله منصب على ابنتي وحياتي مترتبة عليها ومسئولة عن تربيتها 100%".

واستطردت: "اتفقت مع ابنتي والتي سألتني لماذا لم أعد أقدم أغاني وفهمتها الوضع الحالي للسوق الغنائي، ورأيها كان مهما لمنحي الدافع الإيجابي وشجعتني للعودة لهذا المضمار، وهي بنتي الوحيدة وأخاف عليها جدًا ونفسي تلعب كل الألعاب، وخصوصا لما وصلت لسن الـ8 سنوات أصبحت تكلمني بعقلية مختلفة".

وعن تربيتها لابنتها قالت: "أخاف من جرأة الأطفال حاليًا وأنا صديقة ابنتي ولكن أشعر أنها في سن خطر، وهي تحكي اللي على كيفها ومفيش حد فينا مثالي في حاجة، ولكن الأم مهما كانت ستحاول تسعى لهذا الأمر وهي التي لا أقبل لأحد التدخل فيها والدفاع عنها بقلب جامد جدا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي: احتياطي البنك المركزي 45 مليار دولار

ميريهان حسين تكشف حقيقة ابتعادها عن التمثيل

لطيفة: برنامجى الجديد للرجال فقط.. والفكرة مختلفة عن «يلّا نغنى»

شهد عاطف: أمنيتي أن أصبح منشدة كبيرة وأذكر اسم رسول الله في كل البلاد

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

جريمة بالقطامية.. أب يذبح ابنته بمساعدة نجله

منذ حوالي 10 ساعات

"الطالبة النينجا".. ضربت خاطفها وعادت لأسرتها فى الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

فستان الخميس.. رانيا يوسف تخطف أنظار "القاهرة السينمائي"

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل اتهام فتاة لوالدها وشقيقها بالتعدى عليها جنسيًا فى الشروق

الصور

image description

جامعة أسيوط تؤكد أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية في إعداد النش

image description

فحص ١٨٢٤ طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

image description

جولة مفاجئة لرئيس مركز ساحل سليم على قطاعات أسيوط الخدمية

image description

"الأوقاف" تكلف بفرش مسجد خاتم المرسلين بسخا في كفر الشيخ

image description

ختام الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات بـ"زراعة الغربية" (صور)

الأكثر قراءة

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف معلومات عن التعديل الوزاري

سوزان مبارك "تريند على تويتر" بعد شائعة عن وفاتها

أول رد من علاء مبارك على "وفاة سوزان"

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

أيام زمان

اقتربت من الموت في إحداها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

قصة مقال أدى لاتهام فيروز بخيانة زوجها.. «لم تنكر علاقتها بأنسى»

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة شاهين لحمدي أحمد

ads

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

الصحة

نصائح للاهتمام بمفاصلك

دراسة: اضطراب الطعام لدى الحامل يعرضها للولادة المبكرة

"خطورة الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية".. ندوة بشمال سيناء

نصائح للقضاء على اكتئاب ما قبل الولادة

الرئيس نيوز

"كاف" يعلن نظام جديد للتأهل لمونديال الأندية٢٠٢١

علاء مبارك: "أخبار وفاة والدتي كاذبة"

جدل على السوشيال ميديا بسبب شائعة وفاة "سوزان مبارك"

مصادر: منع الزيارة عن سوزان مبارك في العناية المركزة

منوعات

احذر.. ألعاب الأطفال بها مواد ضارة

عوامل تساعد طفلك على التخلص من العقبات النفسية

أطباء يحذرون من استخدام "لحاف الريش"

"عمره 9 سنين".. قصة أصغر خريج في العالم

كشكول

"أولادنا في عنينا" تجري كشوفات طبية لطلاب 31 مدرسة

وكيل تعليم سوهاج يشدد على ضرورة الاهتمام بمستوى الطلاب العلمي

بالصور.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يقذفون أنفسهم داخل النيران

طالبة الإسماعيلية بـ" 100راجل".. ضربت خاطفها وعادت لأسرتها

إسلام سياسي

هجوم إخواني على المقاول الأجير "ملهوش لازمة وانحرف.. وإخوان لندن لا منهم ولا كفاية شرهم لدعمهم محمد علي"

القصة الكاملة لتحركات المنظمات الحقوقية الإخوانية التحريضية ضد مصر

هجوم سلفي على خالد الجندي بسبب تصريحاته عن السحر

الإرهابية تتعاقد مع شركة أمريكية جديدة للتحريض ضد مصر بملفات حقوقية مفبركة

مقالات الرأي
ماجد حبته
طالبان أخطر من داعش.. طبعًا
د. محمد عفيفي
العروبة.. مفهوم ثقافى أم نظام إقليمى؟
مدحت بشاى
الحالة الدينية فى العناوين الصحفية
محمد أبو حامد
إذن.. ما التجديد الدينى الذى نريده؟
المزيد

الثقافة

بحضور شاكر.. شعراء الفيوم يجتمعون في حب محمد عبد المعطي

ثقافة الإسكندرية تناقش إساءات التربية وتأثيرها على الأبناء

بمؤتمر شعر العامية.. انطلاق ندوة "شهادات عن خالد الصاوي" (صور)

لقاء ثقافي عمالي بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك