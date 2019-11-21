مي سليم تكشف سر ابتعادها عن الغناء وسبب خوفها على ابنتها

كشفت الفنانة الأردنية مي سليم، سر ابتعادها عن الساحة الغنانية، واتجاهها للتمثيل خلال الفترة الأخيرة.



وقالت مي سليم، خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر نجوم إف إم: "شقيقتي ميس كانت تريد الغناء وأنا كنت أعشق التمثيل، ولكن الأمر تم عكسه، ولكن مع الوقت عشقت التمثيل وأخذني من الغناء".



وتابعت: "ليس لدي الخبرة لكي أكون منتجة وأنتج ألبومات خاصة لي ولم يعد هناك شركات إنتاج حاليًا ومعظم النجوم ينتجون لأنفسهم، يا تنجح أو لا تسمع عنهم والجميع اتجه للسينجل وهو ما بدأت الإقدام عليه ولكن وأنا خايفة، لأن كان ممكن زمان أجازف بأموال وأنا لوحدي ولكن الآن تفكيري كله منصب على ابنتي وحياتي مترتبة عليها ومسئولة عن تربيتها 100%".



واستطردت: "اتفقت مع ابنتي والتي سألتني لماذا لم أعد أقدم أغاني وفهمتها الوضع الحالي للسوق الغنائي، ورأيها كان مهما لمنحي الدافع الإيجابي وشجعتني للعودة لهذا المضمار، وهي بنتي الوحيدة وأخاف عليها جدًا ونفسي تلعب كل الألعاب، وخصوصا لما وصلت لسن الـ8 سنوات أصبحت تكلمني بعقلية مختلفة".



وعن تربيتها لابنتها قالت: "أخاف من جرأة الأطفال حاليًا وأنا صديقة ابنتي ولكن أشعر أنها في سن خطر، وهي تحكي اللي على كيفها ومفيش حد فينا مثالي في حاجة، ولكن الأم مهما كانت ستحاول تسعى لهذا الأمر وهي التي لا أقبل لأحد التدخل فيها والدفاع عنها بقلب جامد جدا".

