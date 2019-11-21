الكوميسا: الإرادة السياسية مهمة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة

قال جوزيف مبونجا، كبير مسئولي التنمية الاستثمارية بالكوميسا إن المشكلة الحقيقية التي تحول دون تفعيل الاتفاقات التجارية تكمن في عملية التنفيذ على أرض الواقع وما تصاحبه من عدم الوعي بالبنود المدرجة في الاتفاقات من قبل المنوط بهم تنفيذ الاتفاقات.



وأضاف مبونجا أن الإرادة السياسية مهمة جدًا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وذلك من خلال بدء مناقشات فعالة بين الشعوب الإفريقية وتطوير البنية التحتية ووضع سياسات كلية ووسائل وقدرات إنتاجية تحفز الدول أعضاء الاتفاقية على اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الاتفاقية.



وأشار إلى ضرورة تنوع الإنتاج بين الدول الإفريقية ووجود التخصص في الصناعة بما يحقق التكامل الصناعي بين دول القارة السمراء.