عيد ميلاد لـ هند صبرى.. مواقف إنسانية بمهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بحفل كبير أقيم فى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حضره عدد كبير من نجوم الفن، ونجماته اللاتى حرصن على التنافس حول الإطلالات المختلفة، التي تعكس شخصية كل منهن.



وبعيدًا عن الفن.. هناك مواقف إنسانية حدثت أمس، أثرت في نفوس المتابعين لحفل الافتتاح.



"الاحتفال بعيد ميلاد هند صبري"

فاجأ الحضور هند صبري بالاحتفال بعيد ميلادها الذى يوافق يوم الافتتاح، مرددين فى مشهد مؤثر أغنية "هابى بيرث داى"، قبل أن تقدم جائزة فاتن حمامة للتميز إلى الفنانة منة شلبى، مشيرة إلى أنها فخورة بمشوار منة شلبى صديقة عمرها.



"والدة منة شلبي"

كان استقبال الحضور لتكريم منة شلبى مؤثرا من زملائها، فعقب التكريم علقت قائلة: "فخورة جدا بالجائزة لأنها جاءت من مهرجان القاهرة الأهم فى الشرق الأوسط، وفخورة أننى جزء من هذه الصناعة قبل أن تهدى التكريم لوالدتها قائلة: "أنا بنجح عشان خاطر أمى".



"الاحتفاء بعزت أبوعوف وهيثم أحمد زكي"

قبل أن تختتم فعاليات الحفل، احتفى المهرجان برئيسه الأسبق الفنان الراحل عزت أبوعوف، الذى رحل 30 يونيو الماضى، وكذلك الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، الذى تسببت وفاته 7 نوفمبر الجارى فى صدمة للوسط الفنى والمجتمع.



