درة ونور وهند صبري بإطلالات جذابة في مهرجان القاهرة

ظهرت كل من النجمتين التونسيتين هند صبري، والنجمة درة والفنانة اللبنانية نور بإطلالات جذابة خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.



وارتدت درة فستانا طويلا أسود اللون خفطت من خلاله الأنظار، وظهرت هند صبري على السجادة الحمراء بفستان أبيض اللون، بينما ظهرت النجمة اللبنانية نور بفستان أحمر اللون.



وقدم حفل الافتتاح 3 نجوم مصريين، هم: خالد الصاوى، دينا الشربينى، وأحمد داوود، ويشهد المهرجان عدة فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت عنّا خلال العام الجارى، وفى مقدمتهم الناقد يوسف شريف رزق الله، ويكرم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، النجمة منة شلبي.



وعرض فى حفل الافتتاح الفيلم الأيرلندى The Irishman للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، وبطولة 3 نجوم حاصلين على الأوسكار هم آل باتشينو، جو بيشى، وثالثهم روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.



يشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلمًا، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلمًا ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضًا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.