الاحتفال بعيد ميلاد هند صبري في مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

حرص نجوم الفن والإعلام المشاركين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 21، والتي أقيمت في دار الأوبرا المصرية، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة التونسية هند صبري.



وكانت هند صبري، قد قدمت جائزة فاتن حمامة للتميز، لصديقتها والتي شاركتها في أغلب أفلامها السينمائية منة شلبي.



وكانت هند قد شاركت مع منة في فيلم "بنات وسط البلد"، وفيلم "أحلى الأوقات"، وعبرت هند عن سعادتها الكبيرة بتكريم صديقتها بهذه الجائزة.

