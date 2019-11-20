هند صبري تقدم جائزة فاتن حمامة لمنة شلبي في مهرجان القاهرة.. صور

قدمت الفنانة التونسية هند صبري، جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة منة شلبي، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 والمهداة لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



وقالت هند صبري، في تقديمها لمنة شلبي: "عدوك ابن كارك"، هو ممثل منتشر بيننا ولكنني لا أصدق في هذا المثل لأنني لدي أصدقاء مميزين ومقربين جدًا من النجوم ومنهم منة شلبي، وأصحاب أصحاب.



وعبرت منة شلبي، عن سعادتها الكبيرة بهذه الجائزة، مؤكدة أنها قيمة كبيرة جدًا لها أن تكرم من مهرجان القاهرة، وأنها تعني لها الكثير في مشوارها، وشكرت زملاءها على وقوفهم إلى جانبها وفرحتهم لها، كما شكرت المهرجان على الجائزة.



وأعربت عن فخرها بأنها جزء من صناعة السينما لأنها تعلمها الحس الحب والمشاعر.



وأهدت منة شلبي، تكريمها لوالدتها، كما أهدتها للمخرجين يسري نصر الله، ومحمد خان، ورضوان الكاشف، ويوسف شاهين، والمخرجات هالة خليل، وكاملة أبوذكري، مريم أبوعوف.

