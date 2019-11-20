ناهد السباعي تنضم لفريق مسلسل "النهاية"

تعاقدت الفنانة ناهد السباعي، مؤخرًا، على المشاركة في بطولة مسلسل "النهاية"، بطولة يوسف الشريف، ومقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.



"النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياته لمسار آخر،فيواجه كثير من المواقف الصعبة ويتم خطفه.



يعود يوسف الشريف، بمسلسل "النهاية - "The End"، إلى الدراما الرمضانية الموسم المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه "كفر دلهاب" الذي شارك فى بطولته روجينا، محمد رياض، سهر الصايغ، رامز أمير، سامى مغاوري، رانيا الخطيب، هادى الجيار، محمد أبوالوفا، صفاء الطوخى، منى ممدوح، وإسماعيل شرف، ومى القاضى، من إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.