حريق شقة فى العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق فى إحدى الشقق السكنية بالمجاورة 50 بمنطقة العاشر من رمضان.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتلقي المقدم طارق عبدالمنعم سلام، مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، إخطارًا بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بالمجاورة 50.



توجه المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، وتم الدفع بـ4 سيارات لإخماد الحريق، دون خسائر بشرية، لكن أسفر الحريق عن احتراق جميع محتويات الشقة بالكامل.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.