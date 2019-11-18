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عالم

الكويت: لم نحدد موعد انعقاد القمة الخليجية المقبلة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:55 م
وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله
محمد عمر
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أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن هناك تقدم كبير لحل الأزمة الخليجية لكن حتى الآن لم يتحدد موعد انعقاد القمة الخليجية المقبلة.

وأوضح الجارالله أن مشاركة المنتخبات الخليجية (السعودية، الإمارات، البحرين) في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24) في قطر مؤشرا على تقدم نحو حل الازمة بين دول المجلس.

وقال المسؤول الكويتي في تصريحات صحفية على هامش حضوره حفل سفارة فلسطين لدى الكويت بمناسبة عيد فلسطين الوطني إن هناك خطوات اخرى ستعقب هذه الخطوة وأن الجميع يسير الآن في الاتجاه الصحيح للوصول إلى النتائج الايجابية، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد الجار الله أنه لم يتم تحديد موعد للقمة الخليجية المقبلة لكن هناك اجتماعات وزارية عقدت في اطار التحضير للقمة المقبلة، معربا عن أمله في وجود اتصالات على المستويات الخليجية كافة لبلورة نهاية سريعة للأزمة.

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