قتلى وجرحى في إطلاق نار بأمريكا

قتل 3 أشخاص وأصيب أخرين، مساء اليوم، في إطلاق نار وقع بأحد متاجر ولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضحت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن تقارير الشرطة المحلية، أكدت أن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص في متجر "وول مارت" في أوكلاهوما.



وأكدت الوكالة نقلا عن وسائل الإعلام المحلية بالولاية، أن العديد من الأشخاص قد أصيبوا بجروح في حادث إطلاق النار.



ولم يتم الكشف حتى الآن عن دوافع منفذ الهجوم أو توقيفه من قبل الشرطة.

