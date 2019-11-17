هاشتاج "قطر تخون الخليج" يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج "قطر تخون الخليج"، موقع التدوينات المصغرة تويتر، وذلك بعد تسريبات استخباراتية كشفت عن علم قطر المسبق بالهجمات الإيرانية التي تم شنها على ناقلات النفط التجارية في خليج عُمان خلال مايو الماضي، والذي استهدف ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نرويجية.

ووفقا لتقرير استخباراتي، تناولته قناة "مداد نيوز" السعودية، فإن قطر وعددًا من المسئولين الإيرانيين كانوا على دراية مسبقة بالأنشطة العدائية التي تحضر لها ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، لأجل إرباك حركة الملاحة في منطقة الشرق الأوسط.

وشكلت قطر تحالفًا مع إيران ولم تبادر إلى إخبار أية دولة بنية ميليشيات إيران العدائية.