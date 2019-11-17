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محافظات

إزالة 249 حالة تعد ببني سويف (صور)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:18 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل في حملات الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت الاثنين الماضي وتستمر لمدة 15 يوما، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.

وقال محافظ بنى سويف، إنه تم إزالة 32 حالة تعد على على أراضي أملاك الدولة بزمام قريتي النويرة وطما فيوم مركز إهناسيا، بواقع 30 حالة بالتعدي بالبناء المخالف على مساحة 27 ألف و250 متر، وحالتين تعد بزراعات غير جادة على مساحة 46 فدان من أراضي أملاك الدولة الصحراوية.

ووصل إجمالي عدد حالات التعدي التي تمت إزالتها منذ بدء الموجة الـ14 يوم الاثنين الماضي وحتى اليوم 249 حالة بمراكز الفشن،ببا وبني سويف وناصر وإهناسيا منها حالات صادر بشأنها قرارات إزالة وحالات تم إزالتها في المهد عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة وزراعات غير جادة.

وأكد محافظ بنى سويف أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأراضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

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