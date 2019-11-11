زاهي حواس يكشف مفاجأة عن الآثار المعروضة في مزادات بالخارج

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إن لجنة الآثار طالبت صالات لندن، بالأوراق التي تثبت شرعية خروج الآثار المصرية المعروض بها.



ولفت حواس، خلال مداخلة مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن مصر قبل عام 1983 كانت تسمح بتصدير الآثار، وأي مواطن لديه قطعة آثار كان يذهب إلى المتحف المصري لختمها وسفرها للخارج.



وأوضح حواس أن مجلس النواب وافق على قانون مهم خاص بالآثار، وهو يتيح رفع دعاوى ضد أصحاب المزادات في الداخل، وهذا الأمر سيحد من بيع الآثار في المزادات.

