بعد إعلان رامي جمال عنه.. هل مرض البهاق معدي؟

أعلن المطرب رامي جمال عن إصابته بمرض جلدي "البهاق" عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، ولم يجد لها علاج، وأخبر جمهوره أنه أمام حلين لا ثالث لهما، إما أن يعتزل أو يتقبلوه كما هو، وهذا عبر موقعه الرسمي على الانستجرام، كما أشار إلى سؤال بعض الناس له عن أن البهاق معدى أم لا وعلى الرغم من أنه غير معدِ إلا أن الناس يتحاشون السلام عليه.



مرض البهاق غير معدِ



البهاق مرض جلدي يصيب الشخص في أجزاء من جلده مما يغيرها إلى لون غير طبيعي للون الجسد فهو من أمراض المناعة الذاتية، ويهاجم جهاز المناعة خلايا الميلانين المسئولة عن صبغة الجلد وإعطائه لونه الطبيعي ويكسرها، لأنه يعتبرها جسم غريب، مما يؤدي إلى ظهور لون الجلد متباين بين اللون الطبيعي واللون الأبيض دون ألم في الجسد ودون عدوي ولا يمكن انتقاله عن طريق اللمس أو اللعاب أو الدم أو الاستنشاق أو الجماع أو مشاركة الأشياء الشخصية.



ليس له عمر محدد



ومرض البهاق ليس له عمر محدد فإنه يصيب الشخص في أى عمر ويزيد في حالة الإصابة به عن طريق الوراثة، لذا فيتم تشخيصه عن طريق التعرف على التاريخ العائلي له، بالإضافة إلى الفحص الإكلينيكي.



علاج مرض البهاق



وبما أن البهاق يحدث نتيجة تكسير خلايا الميلانين المسئولة عن صبغة الجلد، فالعلاج يعتمد على تنشيط هذه الخلايا وذلك عن طريق الحقن والحبوب المنشطة للصبغة، أوالكريمات على أن يتم دهنها مع التعرض للشمس في أوقات الشروق والغروب وهو ما يؤدي إلى التفاعل مع أشعة الشمس والاشعة فوق البنفسجية ما يساعد على تكوين الصبغة،وجلسات الليزر أو الجراحات التجميلية.



أماكن ظهور مرض البهاق



وللبهاق أنواع قد يكون منتشرًا في كافة أجزاء الجسم، أو من الممكن أن يكون فى جزء معين من الجسم مثل الوجه والأيدى والقدم والأطراف التى تكون من أصعب الأماكن للعلاج وحول العظام، وتشمل أعراض المرض بقع بيضاء وسط الجلد، وتختلف فى حجمها وأماكن انتشارها فى المكان الواحد، حيث إنها غير منتظمة أو محددة، ولا تتوقف عند حد معين، كما أنها تكون نشطة أحيانا وتكون ثابتة أحيان أخرى.

