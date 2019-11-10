معارض لـ"أردوغان" يتولى عمدة هانوفر الألمانية

فاز بيليت أوناي، ٣٨ عاما، بمنصب عمدة مدينة هانوفر، عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى، شمالي ألمانيا كأول سياسي من حزب الخضر "يسار" يفوز بالمقعد.



وبيليت من أصول تركية ومعروف بمعارضته الشديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.



وفاز أوناي بالدورة الثانية من الانتخابات البلدية في هانوفر التي أجريت، الأحد، بعد أن حقق 52.9% من الأصوات، مقابل 47.1% لمنافسه ايكهارد شولتز، مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي "يمين وسط" الذي تنحدر منه المستشارة انجيلا ميركل.



وبات أوناي أول سياسي من حزب الخضر يصبح عمدة لمدينة هانوفر في تاريخها، كما أنه أول سياسي من أصول مهاجرة يفوز برئاسة مدينة ألمانية كبيرة، وفق صحيفة فرانكفورتر ألغماينه الألمانية الخاصة.



كان أوناي تصدر الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت أواخر أكتوبر الماضي بـ32% من الأصوات.



وأوناي معروف بمعارضته الشديدة للرئيس التركي، حيث طالب أردوغان في تصريحات صحفية في إبريل٢٠١٧، بالتنحي وإنهاء حياته السياسية بسبب سياساته الاستبدادية.



كما طالب الأتراك المقيمين في ألمانيا بمقاطعة الاستفتاء الدستوري الذي أقر تحول تركيا للنظام الرئاسي في ٢٠١٧.



وفي أغسطس ٢٠١٩، شن أوناي هجوم حاد على أردوغان بسبب إقالة ٣ رؤساء بلديات من الأكراد، واتهمه بتقويض النظام الديمقراطي في تركيا.