"تذكرتي" تكشف حجم الإقبال على مباريات أمم إفريقيا تحت 23 سنة

قال حاتم السعيد، المسؤول بإدارة العمليات بشركة تذكرتي، إن الإقبال كان جيد جدًا في افتتاح بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، ولكن الإقبال على المباريات الأخرى ضعيف جدًا، متوقعًا أن شهد مباراة مصر مع غانا المقررة غدًا إقبالًا متوسطًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الناس ستبدأ في المشاركة في حضور المباريات في النهائي وإن شاء الله مصر توصل في الأدوار للنهائيات".



وتابع: "نظام بيع التذاكر موحد على الكل وأي شخص من الممكن أن يدخل على الموقع ويشتري تذكرته والأسعار تبدأ من 20 جنيهًا للدرجة الثالثة و30 للدرجة التانية، ومن 50 جنيهًا إلى 150 درجة أولى والمقصورة بسعر يصل إلى 250 جنيه، والمقصورة تعتبر أرخص تذكرة كانت موجودة في كأس أمم إفريقيا الماضية، ومن الممكن شراء كافة تذاكر المباريات إلى نهايتها من على الموقع".