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عالم

إسماعيل هنية يعلن شروط "حماس" لإجراء الانتخابات

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:35 م
إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
محمد عمر
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دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى إجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بلا أي مناورة، مشددا على أنه إذا رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في القدس فيجب جعل القدس عنوان اشتباك سياسي مع العدو وفضحه أمام العالم.

وقال إسماعيل في بيان مساء اليوم الأحد، إن قضية الانتخابات تهم كل إنسان وطني وعربي موجها التحية إلى الفصائل التي دخلت في مشاورات مكثقة للبحث في الموقف الوطني من إجراء الانتخابات في ظل المرحلة الدقيقة والحساسة، وفق وكالة "شهاب" الفلسطينية.

وأضاف هنية: "يجب توفير الحريات اللازمة لإجراء الانتخابات لأن احد متطلباتها أن يتمتع المشاركون فيها بالحرية الكاملة، كما يجب تحييد المحكمة الدستورية التي تم تشكيلها في ظل الانقسام وخطورتها أنها هي التي قررت المجلس التشريعي الحالي المنتخب بما مثل تعديا صارخا على إرادة الناخب".

وتعهد هنية بأن تحترم حماس نتائج الانتخابات والشعب الفلسطيني بوعيه خياراته واضحة وهم ليسوا قلقين من خيارات صندوق الاقتراع مطالبا باحترام نتائج الانتخابات، لأن انتخابات 2006 وقعت بين فكي الكماشة، بين الرفض الداخلي والخارجي وما يهم حماس أن يكون هناك موقف واضح ثابت أن نتائج الانتخابات ستحترم أيا كانت.

وأضاف هنية: "قلنا أن قانون التمثيل النسبي لن تكون عقبة أمام الانتخابات ووافقنا على رسالة أبو مازن، وتعاملنا مع الانتخابات بمرونة عالية ومسؤولية وطنية وتنازلات من أجل فتح الباب لتنطلق الانتخابات ونحقق الأهداف المرجوة".

وشدد إسماعيل هنية على أن الانتخابات كان يجب أن تُجرى في ظل مصالحة فلسطينية وحكومة وحدة والاتفاق على إجرائها في كل مستوياتها رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، مشيرا إلى أن ورقة حركة المبادرة الوطني أساس يبني عليه ومدخل جيد لتوافق وطني فلسطيني ولتوفير كل الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات المزمع عقدها.
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