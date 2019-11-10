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منوعات

مصطفى يونس: "اللى أمه حلوة" يلعب فى ناشئى الأهلى (فيديو)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:32 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قال مصطفى يونس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إنه رأى مدربا كان يدرب النادي الأهلي، ومترشح لتدريب منتخب مصر، يدرب أطفالا أعمارهم 5 سنوات على تمارين إطالة، ومن المفترض أن يتم عمل تلك التمارين للكبار لأنها تحتاج لعضل، فسألته: "فين العضل يا بني".

وأضاف "يونس"، في تصريحاته لموقع "الدستور": "لازم تطور المدربين، والملاعب، لازم تطور قطاعات الناشئين، زمان وإحنا صغيرين كنا بنلاعب الزمالك والإسماعيلي والبلاستيك لما كنا نروح نكسبه في شبرا، ونادي الطيران كنا بنعمله 100 ألف حساب".

وأردف: "تعالى اتفرجوا على قطاعات الناشئين دلوقتي، التزوير والتسنين وأبناء العاملين، والمصيبة الأكبر اللي يدفع يخش، وفي الأندية الكبيرة اللي أمه حلوة وصوتها حلو يخش".
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