مصطفى يونس: "اللى أمه حلوة" يلعب فى ناشئى الأهلى (فيديو)

قال مصطفى يونس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إنه رأى مدربا كان يدرب النادي الأهلي، ومترشح لتدريب منتخب مصر، يدرب أطفالا أعمارهم 5 سنوات على تمارين إطالة، ومن المفترض أن يتم عمل تلك التمارين للكبار لأنها تحتاج لعضل، فسألته: "فين العضل يا بني".



وأضاف "يونس"، في تصريحاته لموقع "الدستور": "لازم تطور المدربين، والملاعب، لازم تطور قطاعات الناشئين، زمان وإحنا صغيرين كنا بنلاعب الزمالك والإسماعيلي والبلاستيك لما كنا نروح نكسبه في شبرا، ونادي الطيران كنا بنعمله 100 ألف حساب".



وأردف: "تعالى اتفرجوا على قطاعات الناشئين دلوقتي، التزوير والتسنين وأبناء العاملين، والمصيبة الأكبر اللي يدفع يخش، وفي الأندية الكبيرة اللي أمه حلوة وصوتها حلو يخش".

