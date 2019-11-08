محمد فضل: تذاكر مخفضة لجماهير أمم أفريقيا تحت 23 عاما

قال محمد فضل، المنسق العام لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، إن مصر تعود للساحة الرياضية، بشكل مبهر، لافتًا إلى أن بطولة أمم إفريقيا تحدث عنها العالم كله.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المباريات الحالية تصفيات وليست بطولة.



وأردف: "كان مفترض نجري القرعة في مقر الاتحاد الإفريقي، لكنا أجريناها في قصر الحرملك في الإسكندرية، التصفيات تتم بدون افتتاح، مصر عملت افتتاح، علت قيمة البطولة".



ولفت فضل إلى أنه ستكون هناك تذاكر مخفضة، لأن الجمهور المصري يستحق الوجود بكامل الطاقة والعدد، ويستحق الفرحة.