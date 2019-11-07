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كاتبة لبنانية عن التظاهرات: "الطلاب يريدون تعطيل الدراسة"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:43 م
لبنان
لبنان
أحلام عبدالرحمن
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قالت نجاة شرف الدين، الكاتبة الصحفية اللبنانية، إن كثيرا من اللبنانيين، خرجوا بتظاهرات في معظم الشوارع في المدن اللبنانية، وكان هناك اعتصامات أمام مؤسسات معينة مثل ديوان المحاسبة وقصر العدل، ووزارة التربية، مشيرة إلى أن الشعب اللبناني والطلاب يريدون تعطيل الدارسة من أجل المشاركة في التظاهرات، ويطالبون بإغلاق المدارس مؤقتا.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العرب في أسبوع"، على شاشة "TeN"، إلى أن اليوم شهد لقاء بين الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، ولم يُدل الحريري بأي تصريحات فور انتهاء اللقاء حول تشكيل الحكومة، رغم أن الحريري قد عقد أمس اجتماعًا مع وزير الخارجية في الحكومة المستقلة وأعلن الحريري أنه لم يتم التوافق على شكل الحكومة الجديدة.

وأضافت "شرف الدين"، أن هناك توقعات بترأس سعد الحريري الحكومة الجديدة أو التوافق حول شخصية يتم تسميتها قريبًا لتشكيل حكومة تكنوقراط أو تكنوسياسية، من أجل الخروج من المأزق الحالي، حيث إن الشارع اللبناني ما زال يشهد مظاهرات طلابية سواء طلاب الجامعات أو المدارس.
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