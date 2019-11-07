حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 7 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.



الحمل

مهنيًا: تناقش أمورًا جدية، وتفاوض على راتب جديد أو مشروع يجب أن يبصر النور، تتفاهم مع المحيط بإيجابية، وتجد آذانًا مصغية لمقترحاتك.

عاطفيًا: تعيش فرصة حب مميزة، أو ترتبط بعلاقة جديدة، أو تقدم على خيارات نهائية بالنسبة إلى حياتك الشخصية، وتعرف مناسبات كثيرة تشارك فيها بفرح وحماسة.

صحيًا: كل الظروف الإيجابية في مصلحتك، والتحكم في الوقت ملك يديك، فلا تتردد لحظة في الاستفادة من هذا الواقع لتولي وضعك الصحي الاهتمام اللازم.



الثور

مهنيًا: قطار الحظ يمر بالقرب منك من دون أن تحرك ساكنًا، ترافقك التأثيرات الإيجابية والحظوظ في مختلف الجلسات واللقاءات سواء أكانت اجتماعية أو تجارية.

عاطفيًا: لا تتصرف بشكل عدائي ولا تهاجم الحبيب مهما يكن السبب ومهما تكن وطأة الظروف قاسية عليك لأنك بذلك تزيد الأمور سوءًا.

صحيًا: آلام في الظهر أو القدمين نتيجة الوقوف ساعات طويلة في العمل، وعدم القيام بالتمارين الرياضية التي يمكن أن تساعدك على التخلص منها.



الجوزاء

مهنيًا: ذكاؤك غير العادي يجعلك تنجح في تحديد اتجاهاتك المتنوعة، تتاح لك فرصة جيدة لإيجاد قواسم مشتركة مع المقرّبين أو للقيام بخطوة تصحيحية أو توافقية.

عاطفيًا: تأسف ربما على تفويتك فرصة للارتباط، إلا أنك لا تستطيع التعويض في وقت قريب، ويبدو القلب سعيدًا.

صحيًا: تحاول أن تهتم بصحتك النفسية والجسدية بالابتعاد عن الضغوط والقلق، وتلتزم ممارسة الرياضة، وتحاول أن تتناول الأطعمة الصحية.



السرطان

مهنيًا: أوضاعك المالية قد تتحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.

عاطفيًا: تتسارع الأحداث وتتلاحق الأخبار، تتوافر لك فرص حسنة وتطمئن إلى وضعك العاطفي وتحصل على كل ما تحتاج إليه من الثقة ومن دعم للطموحات والأمان.

صحيًا: القلق يؤثر في حياتك الصحية والنفسية، وكثرة الجلوس تسبب لك آلامًا في الظهر، حاول الخروج مرارًا طويلة لتتخلص من هذه الآلام.



الأسد

مهنيًا: تُشغَل بتنظيم وضعك المالي، وتسعى إلى تمويل مشروع أو طلب قرض ما، لا تتشبث برأيك إذا أردت الحصول على الموافقة.

عاطفيًا: إحذر خلافات عائلية أو عاطفية، قد تكون متأثرًا بالانتقال إلى مكان جديد أو بتغيير يحصل في عاداتك اليومية.

صحيًا: تتوصل أخيرًا إلى السيطرة على ردات فعلك وتعمد إلى إصلاح الأخطاء التي اقترفتها، كل هذا يعيك إليك توازنك الذي يؤثر مباشرة في وضعك الصحي.



العذراء

مهنيًا: تُشغَل بتنظيم وضعك المالي، وتسعى إلى تمويل مشروع أو طلب قرض ما، لا تتشبث برأيك إذا أردت الحصول على الموافقة.

عاطفيًا: إحذر خلافات عائلية أو عاطفية، قد تكون متأثرًا بالانتقال إلى مكان جديد أو بتغيير يحصل في عاداتك اليومية.

صحيًا: تتوصل أخيرًا إلى السيطرة على ردات فعلك وتعمد إلى إصلاح الأخطاء التي اقترفتها، كل هذا يعيك إليك توازنك الذي يؤثر مباشرة في وضعك الصحي.



الميزان

مهنيًا: ترتفع المعنويات وتحصل على فرصة لتلطيف الأجواء بينك وبين الزملاء، وتتلقى دعوة للقاء أو للتعارف، إنه يوم إيجابي ومثمر.

عاطفيًا: تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية بعض الشيء، قد تقلق أو تستاء بسبب أزمة منزلية أو ربما بشأن مسألة عائلية.

صحيًا: نقاط ضعفك هى الرأس والأسنان والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.



العقرب

مهنيًا: تعرف بعض التوتر بما يخصّ علاقاتك الداخلية، وبعض سوء التفاهم مع أحد الزملاء، وقد تجد نفسك مضغوطًا بين الواجبات العائلية والشؤون المهنية.

عاطفيًا: لا تحاول إحراج الشريك، لأن عواقب ذلك قد لا تحتمل، وإذا تداركت الأمور سريعًا فستلاحظ قريبًا ارتفاعًا في منسوب الرومانسية، فهذه طبيعة الشريك الحقيقية.

صحيًا: الحيوية الظاهرة سببها من دون شك مواظبتك على التمارين الرياضية، فهي العنوان الأهم لتبقى في أتم صحة وعافية.



القوس

مهنيًا: تشتد أزمة وتنشأ نزاعات شخصية، ربما تحتار بأمرك في حين يؤدي الشركاء أو الجماعات التي تنتمي إليها أو الفريق الفاعل في حياتك دورًا كبيرًا.

عاطفيًا: لا تخف من التعبير عن رأيك جهارًا إذا كنت مقتنعًا به، الخطأ مكلف ولن يكون سهلًا، ثم يبشرك أحدهم بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار.

صحيًا: كثرة الفوضى والضجيح حولك يزعجانك إلى أقصى حد ويوتران أعصابك، لذا حاول الانتقال إلى مكان يخيم عليه الهدوء وتجد فيه راحتك.



الجدي

مهنيًا: يرفع من المعنويات ويعزز طاقتك لمعالجة المسائل المهنية والشخصية الطارئة كما يتحدث عن إنفراجات واحتفالات فرص كبيرة نجاح وحظوظ على كافة الأصعدة.

عاطفيًا: بانتظارك مشاكل زوجية هائلة ومشاكل شخصية يعقبها فترة من المصالحة وتضطر إلى الخضوع لتنازلات زوجية خطيرة.

صحيًا: الوضع الصحي يتطلب انتباهًا ولا سيما إذا كنت تعاني مشاكل سابقة، أبرز نقاط ضعف مواليد هذا البرج هي أمراض الجيوب الأنفية والحنجرة والأذن.



الدلو

مهنيًا: مهما سمعت من انتقادات وأكاذيب تحاول أن تطال منك لا تستسلم، الشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة.

عاطفيًا: تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ حياتك العاطفية الروتينية بالعودة الى مسارها الطبيعي، فلا تقف ساكنًا، بل بادر إلى تحسين أدائك.

صحيًا: انتبه إلى حوادث السير فأنت تحب السرعة ولا تحسب حسابًا لعواقبها، وعليك اتخاذ الأمور بهدوء أكثر والعمل على الترفيه عن نفسك.



الحوت

مهنيًا: ترتفع المعنويات وتشعر بالانتعاش وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة كما يقدم لك امكانية للاحتفال للتوقيع على عقد فلا تتراجع ولا تفقد الأمل في هذا اليوم القوي والناجح.

عاطفيًا: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية، ويسدي لك النصائح التي تستفيد منها.

صحيًا: يمكن أن تعاني ارتفاعًا في الضغط إذا كنت ممن هم عرضة له، لذلك لا تنفعل ولا تغضب وخفف من عصبيتك قدر الإمكان.