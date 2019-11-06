ابنة غادة عادل تخطف الأنظار منها في أحدث ظهور لها.. صور

شاركت الفنانة غادة عادل، متابعيها عبر خاصية "الأستوري" بموقع "إنستجرام"، بصور طريفة لها برفقة ابنتها مريم الهواري.



واستطاعت ابنة غادة عادل، أن تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها خاصة أنها أصبحت في طور الشباب وجمعت ملامحها بين والدتها الفنانة غادة عادل ووالدها المخرج مجدي الهواري.



يذكر أن غادة عادل، انفصلت عن زوجها المخرج مجدي الهواري، بعد زواج دام لمدة 20 عامًا، وأثمر هذا الزواج عن 5 أولاد منها فتاة واحدة فقط.



وكانت غادة عادل، قد اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسلسل "الكبير أوي" لانشغالها بالتحضير لدورها في مسلسل "البرنس" أمام الفنان محمد رمضان، والذي ستشارك به السباق الرمضاني المقبل.

