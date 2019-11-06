الأربعاء 06 نوفمبر 2019 الموافق 09 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

هاشتاج

ابنة غادة عادل تخطف الأنظار منها في أحدث ظهور لها.. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:08 م
غادة عادل
غادة عادل
سناء إسماعيل
طباعة
شاركت الفنانة غادة عادل، متابعيها عبر خاصية "الأستوري" بموقع "إنستجرام"، بصور طريفة لها برفقة ابنتها مريم الهواري.

واستطاعت ابنة غادة عادل، أن تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها خاصة أنها أصبحت في طور الشباب وجمعت ملامحها بين والدتها الفنانة غادة عادل ووالدها المخرج مجدي الهواري.

يذكر أن غادة عادل، انفصلت عن زوجها المخرج مجدي الهواري، بعد زواج دام لمدة 20 عامًا، وأثمر هذا الزواج عن 5 أولاد منها فتاة واحدة فقط.

وكانت غادة عادل، قد اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسلسل "الكبير أوي" لانشغالها بالتحضير لدورها في مسلسل "البرنس" أمام الفنان محمد رمضان، والذي ستشارك به السباق الرمضاني المقبل.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجدى الهوارى يرفض التعليق على طلاقه من غادة عادل

توتر العلاقة بين غادة عادل والهواري يُوقف عملًا مشتركًا

غادة عادل تكشف عن علاقتها بـ"مجدي الهواري" بعد الطلاق (فيديو)

ابنة الفنانة تولاي هارون تخطف الأنظار بجمالها.. صور

موضوعات متعلقة

منذ يوم

وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

منذ حوالي 4 ساعات

شلل مروري أعلى الدائري بسبب انقلاب حمولة دهانات

منذ يوم

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

منذ يوم

بعد القبض عليها.. 5 معلومات عن شقيقة البغدادي

الصور

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

image description

صور افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي"

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

الأكثر قراءة

شلل مروري أعلى الدائري بسبب انقلاب حمولة دهانات

أمطار على القاهرة خلال 72 ساعة

حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

شاهد.. أول ظهور لنادية لطفي بعد الجراحة

أيام زمان

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

حفيد المعلم «هرم» يكشف مصير الأبطال الحقيقيين لفيلم «الكيت كات»

«مزاج الأبنودي».. شجّع ليفربول وكره «الإسكالوب بانيه»

ads

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

الصحة

قلة النوم تؤدي إلى زيادة القلق 30%

العوامل المؤثرة بالسلب على القولون

مستحضرات تحمى البشرة من أضرار برودة الشتاء

العدسات اللاصقة تجمع الجراثيم تحت قرنية العين

الرئيس نيوز

"لخفض التوتر" ألمانيا تدعو إيران إلى التراجع عن قراراها بشأن النووي

"السيسي" يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد خلال الشهر الجاري

السيسي يؤكد حرص مصرعلى النهوض بحقوق الإنسان والعدالة لصالح مواطني افريقيا

"عبد العال" من المتحف الكبير: "أشاهد عمل مبهر.. هدية مصر للإنسانية"

منوعات

مهارات أساسية لربة المنزل

نقل النجمة الفرنسية كاترين دونوف إلى المستشفى

يفعلها معظم النساء وتسبب جفاف الشعر

طرح "جوارب" مايكل جاكسون للبيع بمليونى دولار

كشكول

"عبد التواب" : فحص انضباط الدراسة فى ٣٤ مدرسة بإدارة المستقبل

"تربية بنين الأزهر" تحتفل بالمولد النبوى الشريف

المدرسة اليابانية توجه تلاميذها بارتداء شال وجلباب احتفالا بالمولد النبوي

شاهد.. طالبات "دراسات" الإسكندرية فى زيارة خاصة لدار أيتام بالعصافرة

إسلام سياسي

افتتاح فاعليات الملتقي العالمي الرابع عشر للتصوف بالمغرب

باحث: زعيم داعش كان من تلامذة يوسف القرضاوي

طائرة بدون طيار لتغطية فاعليات ملتقي الصوفية العالمى بالمغرب

الإرهابية تنشر تعليمات لعناصرها في مصر بالتهرب من دفع التذاكر والفواتير

مقالات الرأي
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
صفوت البياضي
اليأس مقبرة الأمم
المزيد

الثقافة

الأحد.. متحف الطفل يحتفل بالمولد النبوى

قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي يحتفل بالمولد النبوى

"لا للعنف بين طلاب المدارس" مبادرة بثقافة أسيوط

"التفكير الإبداعى وريادة الأعمال" بثقافة الفيوم

صفحتنا ع الفيس بوك