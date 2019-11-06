تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا فى "فض النهضة"

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل؛ لانتداب محامين لاثنين من المتهمين.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيًا، وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.