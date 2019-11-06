حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 6 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الميزان، قالت:



مهنيًا: نافذة جديدة تفتح اليوم وتنعكس على الأيام المقبلة ما يؤشر إلى التشويق والحماسة ومحاصرة بعض المشاكل.

عاطفيًا: فتور في العلاقة مع الشريك، سببها قلة صراحة والصدق فهما مفتاح القلب، فحاول أن تستفيد منهما في العلاقة مستقبليًا.

صحيًا: عليك الابتعاد عن التدخين سريعًا، فالقيام بهذه الخطوة بات ضروريًا، وعليك أن تحسم أمورك الصحية، لأن المستقبل غير مطمئن في هذا المجال.

