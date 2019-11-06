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حوادث

اليوم.. الحكم على سائح متهم بقتل والدته فى الغردقة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:41 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي
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تصدر محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة سائح إستوني الجنسية متهم بقتل والدته داخل قرية سياحية بالغردقة.

كان المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، قرر إحالة السائح إلى محكمة الجنايات في واقعة قتل والدته داخل غرفتها بقرية سياحية شهيرة بالغردقة، بعد أن أكدت التحريات صحة الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الغردقة، بإشراف المستشار نبيل أبو زينة، أن جريمة القتل وقعت داخل حمام احدي القري السياحية، بعد قيام السائح بقتل والدته، بالتعدي عليها بالضرب وإحداث جرح قطعي برأسها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن، المتهم والمجني عليها والدته وصلا إلى الغردقة ضمن فوج سياحي لقضاء إجازة سياحية، وان المتهم منذ وصوله يتناول الخمور، وقبل ارتكابه للواقعة كان في حالة سكر، وحدثت مشادة كلامية مع والدته.

وبينت التحريات أن المتهم تعدى على المجني عليها بالضرب وإحداث جرح قطعي بالراس، وحاولت الاستغاثة بالاختباء داخل حمام الغرفة، لكنه أغلق باب الحمام على والدته، ليواصل تعديه عليها، حتى لفظت انفاسها الاخيرة.
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