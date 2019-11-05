الكويت: حققنا خطوات عملية بشأن الأزمة الخليجية ومتفائلون بالحل

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن الوساطة الكويتية فيما يتعلق بالأزمة الخليجية تسير في الاتجاه الصحيح وهناك خطوات عملية تحققت لحل الأزمة حتى الآن.



جاء ذلك في تصريحات للجار الله للصحفيين على هامش حضوره الحفل الذي أقامته السفارة الألمانية لدى الكويت اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد بلادها الوطني وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.



وشدد نائب وزير الخارجية الكويتي على أن التحركات الكويتية بشأن الأزمة الخليجية لم ولن تتوقف.



وأضاف الجار الله: "إننا نشعر بتفاؤل كبير وإننا نسير في الاتجاه الصحيح وهناك خطوات عملية تحققت في هذا الإطار".



وأشار الجار الله إلى أن المشاورات لا تزال قائمة حول تحديد الموعد النهائي للقمة الخليجية المقبلة بالتنسيق مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي.



وكشف المسؤول الكويتي عن نقل الكويت رسالة إيرانية إلى السعودية والبحرين تتعلق بالأوضاع في منطقة الخليج لكن لم تتبلور أي إجابات تتعلق بهذا الموضوع من قبل المتلقين.