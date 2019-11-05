هبة الأباصيري تكشف عن فوبيا تعاني منها

علقت الإعلامية هبة الأباصيري، على طلب زميلها الإعلامي تامر أمين، الاستغناء عن عامل البنزينة، مؤكدة أنها من أكثر الأشخاص التي لا تستغنى عنه.



وقالت خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنها كسيدة لا تستطيع الاستغناء عن هذا العامل وذلك كونها تعاني من فوبيا وتخشى لو قامت بمثل هذا العمل أن تحدث كارثة أو تنفجر البنزينة بسببها كما أن هناك بعض السيدات من الممكن أن تتحركن بالسيارة وبداخلها مزود الوقود أو أن تضعه وتستخدم تلفونها وتنسى المزود.



وكان الإعلامي تامر أمين، قد قال خلال الحلقة إن هناك بعض المهن لا بد من الاستغناء عنها ومنها عامل البنزينة، وكذلك عامل أبواب دورات المياه.

