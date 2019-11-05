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شاهد.. مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بحضور ولي العهد السعودي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:16 م
بن سلمان
بن سلمان
رباب الأهواني
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أذاعت قناة "EXTRA NEWS"، مراسم توقيع اتفاق الرياض، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

من جانبه، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: "إن المملكة العربية السعودية تؤكد أن اتفاق الرياض جاء إعلاءً لمصلحة اليمن والشعب اليمني".

ووجه ولي العهد السعودي، الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تقديرا لما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع الجنود البواسل وزملائهم من بقية دول التحالف.

وأوضح أن الشغل الشاغل للملكة العربية السعودية منذ بدأت الأزمة اليمنية هو نصرة الشعب اليمني الشقيق، استجابة لطلب الرئيس الشرعي، وانطلاقا من مبدأ الدفاع عن النفس ووقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد بقوة السلاح، والانقلاب على الشرعية وتهديد أمن جيرانه وأمن المنطقة وممراته المائية والحيوية للعالم كله.

وتابع: "تمكنا من تحقيق الكثير لليمن وأمن المنطقة، وقدمنا الدعم والمساعدة للشعب اليمني بما يجمعنا به من إيخاء ومحبة، وسنواصل السعي بتحقيق تطلعات الشعب اليمني باستعادة دولته والوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث، وتفويت الفرصة على كل من يريد الشر لليمن الشقيق".

واختتم كلمته، بقوله إن المملكة العربية السعودية تؤكد أن هذه النوايا الصادقة والحكمة اليمنية التي تتجسد في اتفاق الرياض وإعلاء مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار وفوق كل مطمع من مطامع الأطراف التي تسعى لنشر الطائفية والفوضى وعدم الاستقرار في اليمن، متابعا: "ستتحقق تطلعات الشعب اليمني".

يُذكر أن مراسم توقيع اتفاق الرياض، جاءت بحضور الرئيس اليمني، عبدربه هادي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.
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