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لايف ستايل

"مايكروسوفت" تطبق نظام عمل 4 أيام في الأسبوع.. والنتيجة مذهلة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة ساويرس
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أعلنت شركة Microsoft، عن تجربتها الجديدة فى تخفيض أسبوع العمل ليصل إلى أربعة أيام فقط، ضمن خطة عمل بعنوان "تحدي خيار العمل والحياة لصيف 2019"، وأسفرت التجربة عن نتائج مذهلة.

ومن خلال تطبيق نظام عمل 4 أيام في الأسبوع، وجدت الشركة العالمية أن هناك زيادة بنسبة 40٪ في الإنتاجية، وأصبحت الاجتماعات أكثر كفاءة وتحسنت أحوال العمال فأصبحوا أكثر سعادة، ما جعل الشركة تخطط للتأكيد على أهمية الإجازات العائلية للموظفين.ف

وصرح تاكويا هيرانو، رئيس شركة مايكروسوفت اليابانية ومديرها التنفيذي في بيان على موقعها، قائلًا: "اعمل لفترة قصيرة، استرح جيدا وتعلم الكثير"، متابعًا: "أريد أن يفكر الموظفون ويختبروا كيف يمكنهم تحقيق نفس النتائج مع وقت عمل أقل بنسبة 20 في المائة".

لم يقتصر الأمر على الموظفين الذين استفادوا من تجربة أسبوع العمل التي نفذته Microsoft لمدة أربعة أيام، فقد وجدت الشركة أنها ساعدت أيضًا في الحفاظ على موارد الكهرباء والمكاتب، وأوضحت أن عدد الصفحات المطبوعة انخفض بنسبة 58.7٪، في حين تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 23.1 ٪.

كانت التجربة جزءًا من "تحدي اختيار العمل من أجل الحياة"، وهو مشروع صيفي درس توازن العمل والحياة، ويهدف إلى المساعدة في تعزيز الإبداع والإنتاجية من خلال منح الموظفين ساعات عمل أكثر مرونة.

وهذه ليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها شركة إلى خفض ساعات العمل، حيث فقد سبق وأغلقت مايكروسوفت اليابان مكاتبها، كل يوم جمعة، في شهر أغسطس الماضلى، ووجدت أن إنتاجية العمل زادت بنسبة 39.9٪ مقارنة بشهر أغسطس 2018، حيث تم منح الموظفين بدوام كامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الإغلاق، حسب الشركة.

دراسات تدعو إلى أسبوع عمل أقصر:
لم تكن مايكروسوفت هى الأولى في تسليط الضوء على فوائد الإنتاجية، خلال تخفيض أسبوع العمل لمدة أربعة أيام، فقد قال أندرو بارنز، مؤسس شركة التخطيط العقاري في نيوزيلندا: إنه سبق وأجرى تجربة مماثلة فى الشركة، ووجد أنها أفادت الموظفين والشركة على حد سواء، وفقًا لقناة سي إن بي سي.

وتطالب الدراسات المعنية برفع كفاءة العاملين، بأسبوع عمل أقصر، ففي العام الماضي، أجريت دراسة على ما يقرب من 3000 عامل في ثمانية بلدان، نفذها معهد القوى العاملة في شركات كرونوس وفيوتشر ورك، أكدت جميعها أن أسبوع العمل المثالي هو أربعة أيام أو أقل فى الأسبوع.
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