ثعبان يوقف مباراة كرة قدم في السعودية (صور)

فوجئ مراقبو مباراة عكاظ والفيحاء ضمن دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم السبت بوجود ثعبان في أرضية الملعب خلال الشوط الأول.



استدعى الأمر إيقاف المباراة التي تدار على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، من قبل حكم اللقاء لمدة خمس دقائق، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفيحاء بثلاثة أهداف في الدقيقة الـ58، وتحديدًا عندما استشعر بعض اللاعبين وجود ثعبان يسير على العشب، ليبلغوا حكم المباراة الذي أوقفها مباشرة، واستدعى العاملين في المنشأة، لينجحوا في ضبط الثعبان بلجوئهم إلى بعض المعدات بينها عصا، ووعاء.



وبعد عودة المباراة إلى اللعب مجددًا، نجح الضيوف في الحفاظ على انتصارهم المريح بثلاثة أهداف نظيفة، والعبور على إثرها إلى دور الـ32.