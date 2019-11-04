سول تؤكد أهمية حماية التجارة الحرة في قمة "آسيان +3"

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الاثنين، أهمية حماية نظام التجارة الحرة من الآثار الخارجية خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) زائد ثلاثة (كوريا الجنوبية والصين واليابان) المنعقدة في بانكوك عاصمة تايلاند.



وقال مون - في كلمته التي ألقاها في القمة ونقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب - إن رياح الحمائية تهب عنيفة مرة أخرى، مشيرًا إلى مخاوف صندوق النقد الدولي من مواجهة 90% من جميع الدول في العالم لتباطؤ النمو بسبب انكماش التجارة، معبرًا عن أمله في أن تلعب آسيان زائد الدول الثلاث دورا مركزيا لحماية التجارة الحرة.



وأفاد بأن دول رابطة جنوب شرق آسيا والدول الثلاث تجمعت لأول مرة قبل 20 سنة وسط الأزمة المالية الآسيوية، مؤكدا أنها شكلت كتلة اقتصادية قوية تمثل 30% من حجم الاقتصاد العالمي.



وذكر الرئيس الكوري الجنوبي أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة سيسهم في توسيع التجارة الحرة والاستثمار في المنطقة وأيضا السلام والازدهار المشترك في شرق آسيا.



وأعرب عن تطلعه إلى تجسيد ما يتم التطرق إليه اليوم، وجني الثمار خلال القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية وآسيان والقمة بين كوريا الجنوبية ودول نهر الميكونج المقرر عقدهما في أواخر الشهر الجاري في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.