البابا تواضروس: نهضة الدول تبدأ من الحرفيين

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن نهضة الدول تبدأ من الحرفيين، وأشار إلى أن أعمال الحرفيين كلها بداية عمل قوي في نهضة مصر، مضيفا أن دائما الأعمال الكبيرة تبدأ بالأعمال الصغيرة.



جاء ذلك خلال لقائه بشباب الحرفيين بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي، والذي حضره ١٢٠٠ من شباب الحرفيين من الجنسين من إيبارشيتي حلوان المعادي إلى جانب قطاع كنائس مصر القديمة.



وقال قداسة البابا في كلمته "الله عندما خلق الإنسان أعطاه ثلاثة أشياء يفتخر بهم وسط الكائنات الحية وهي عقل تفكر به في كل المجالات ويد بأصابعها الخمسة تشترك مع عقلك في الإبداع وقلب موجود بداخلك لا يعرفه غير الله وأنت".