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توك شو

محمد حماقي يحرج أحلام في The Voice.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:21 م
محمد حماقي
محمد حماقي
سناء إسماعيل
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تسبب الفنان محمد حماقي، في إحراج الفنانة الإماراتية أحلام، في الحلقة الثانية من المواجهة في برنامج The Voice.

وكانت أحلام، قد عبرت عن إعجابها الشديد بصوت المتسابق المصري أحمد عبدالعزيز، أحد فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، بعد المنافسة التي جمعت بينه وبين كل من رضوان الأسمر، ومحمد أوليا، بأغنية "والله لا تسوى"، للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وقالت أحلام، في تعليقها على صوت أحمد عبدالعزيز: "الصوت اللي فرفح قلبي"، ليرد عليها محمد حماقي: "لا استني مش هعديها يعني إيه فرفح"، لتقول له مش عارفة.

وعلق مذيع برنامج The Voice ياسر السقاف، على حالة الجدل بين حماقي وأحلام قائلًا: "الفرفحة هي مرحلة أعلى بعد الفرح".

واختارت سميرة سعيد المتسابق المغربي رضوان الأمير، لينتقل للعروض المباشرة من البرنامج على حساب المتسابقين الأخرين.
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