نعمت شفيق.. المصرية المرشحة لمنصب محافظ بنك إنجلترا

امرأة خمسينية، تحمل الجنسية المصرية والبريطانية، حاصلة على دكتوراه بجامعة أكسفورد البريطانية في الاقتصاد، اختيرت ضمن النساء الأكثر نفوذا في العالم عن طريق مجلة "فوربس"، وجاءت في المركز الـ66 بالقائمة التي ترأستها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكرَّمتها الملكة إليزابيث، ومنحتها رتبة الإمبراطورية البريطانية.



"نعمت شفيق"، المصرية المرشحة لتولي منصب محافظ بنك إنجلترا، النائبة السابقة لمحافظ بنك إنجلترا، مرشحة من جانب الحكومة البريطانية لتولي منصب محافظ بنك إنجلترا، دخلت الدكتورة نعمت ضمن 4 مُرشَّحين قائمة الترشيحات لخلافة مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي، الذي يترك منصبه في شهر يونيو المقبل بعد 6 سنوات قضاها في المنصب.



تقلدت "نعمت" العديد من المناصب القيادية، في عام 2004، كانت أصغر نائبة في البنك الدولي، وكانت مسئولة عن تحسين أداء القطاع الخاص المصرفي واستثمارات بقيمة 50 مليار دولار، وحصلت لقب سيدة العام في بريطانيا عام 2006، وشغلت منصب السكرتير الدائم للمملكة المتحدة بوزارة التنمية الدولية (DFID) ابتداء من مارس 2008، ثم تولت منصب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي.



وأصبحت "شفيق" في أغسطس 2014 أول سيدة تتولى منصب نائبة محافظ بنك إنجلترا، ثاني أقدم بنك في العالم، وتولت مسئولية الأسواق والخدمات المصرفية، وعضوا ببنك إنجلترا في لجنة السياسة النقدية.