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توك شو

محيي إسماعيل: أنا مرشح لموسوعة جينيس

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:36 م
الفنان محيي إسماعيل،
الفنان محيي إسماعيل،
أحلام عبدالرحمن
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قال الفنان محيي إسماعيل، إنه مرشح لموسوعة "جينيس"، كونه النجم الوحيد في تاريخ السينما العالمية الذي جسد جميع العقد البشرية بمفرده.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المخرج الكبير علي بدررخان، قال عنه:"يؤرخ لمحيي إسماعيل أنه النجم الوحيد في تاريخ السينما العالمية الذي جسد جميع العقد البشرية بمفرده ولم ينافسه أحد".

وأشار محيي إلى أن الشباب وجدوا فيه وفي أدواره القدوة، مردفَا:"لقد صنعت هذا بمجهودي، ونحت في الصخر لمدة 50 عاما".
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