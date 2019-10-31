سر التعتيم الإعلامي على محيي إسماعيل من وجهة نظره (فيديو)

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه يقوم بعمله الفني فقط، ولا يهتم بالتواصل مع الإعلام لنشر الأخبار عنه.



وتساءل محيي إسماعيل خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" عن سر التعتيم الإعلامي على أعماله، مردفًا:"هل بدايتي السبب؟ أي فنان يبدأ من الصفر، ويصل للقمة، أما أنا بدأت من القمة، هل غلطتي إني وُضعت في الأخوة الأعداء مع 10 نجوم، وأضفت للفيلم أشياء غير موجودة في الفيلم الأجنبي؟".



وتابع:"هل الذكاء في مصر لازم الواحد يدفع ثمنه؟ هناك مقولة لألبير كامو يقول إن الذكاء يكلفنا ثمنا فادحًا إما ندفع الثمن أو ننفي الذكاء، وأنا دفعت الثمن".

