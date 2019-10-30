الجيش السوري يشتبك مع قوات تركية في الحسكة

اشتبكت قوات من الجيش السوري مساء اليوم، مع قوات العدوان التركي في محافظة الحسكة شمالي البلاد، ضمن حملتها للتوغل شمال سوريا.



وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في بيان أن الاشتباكات جرت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي في محيط مجمع مباقر بالحسكة.



واشارت الوكالة إلى دخول رتل عسكري لقوات الاحتلال التركي إلى الأراضي السورية من قرية تل حلف بريف مدينة رأس العين كما جرت اشتباكات في قريتي أم شعيفة وخربة الشعير بين قوات الاحتلال التركي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".



واحتلت القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها في وقت سابق اليوم منطقة تل تمر وكذلك قرى العزيزية - الريحانية - خربة قراج - الفيصلية - العبوش بريفي رأس العين.