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محلل لبناني: الكهرباء في لبنان تصل للمواطن 4 ساعات فقط يوميًا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:30 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال محمد سعيد الرز، المحلل اللبناني، إن الطبقة الحاكمة خلال الثلاثين عامًا في لبنان، أفسدت القضاء، وعبثت بالدستور وبنوده وأفقرت الناس.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التيار الكهربائي لا يصل للمواطن إلا 4 ساعات في 24 ساعة، وذلك منذ 2006، ويستعين المواطنين بمولدات كهرباء موجودة في كل شوارع وبيوت لبنان، مؤكدًا أن كل مواطن يدفع على 4 ساعات كهرباء في الشهر 100 دولار، ويدفع للمولدات 100 دولار، وفاحت رائحة مؤسسة الكهرباء لأن من يديرها ويؤثر عليها هم الطبقة الحاكمة.

وأوضح أن وفد مصري ذهب إلى الحكومة اللبنانية قبل عامين وأبلغ المسئولين اللبنانيين بأنهم على استعداد لبناء محطة كهرباء بتكلفة 2 مليار جنيه تعطي طاقة كهرباء كاملة في الـ 24 ساعة وتفيض للدول المجاورة لو أرادت لنبان أن تبيع الكهرباء، ولكنهم رفضوا واستأجر جبران باسيل، وزير الخارجية الحالي، 3 بواخر تركية لتوليد الكهرباء بتكلفة 4 مليار دولار في العام، لأن القاهرة لن تعطي سمسرة ولا أموال من أسفل الطاولة على خلاف تركيا، وهذا المثال يمكن تعميمه على كل المجالات في لبنان من أملاك بحرية ونهرية، ومنها ملعب الجولف على حدود بيروت بمساحة 420 ألف متر مربع يستأجرها أحد أقطاب هذه الطبقة الحاكمة بدولار واحد.
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