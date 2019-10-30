إحالة محام للتأديب بسبب منشورات على "فيسبوك"

أعلنت إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، أن سبب إحالة المحامي خالد غنيم للتأديب هو المنشورين اللذين دونهما على حسابه بـ"فيسبوك" بتاريخ 4 أكتوبر الجاري.



وأوضحت، أن النقابة لم تشأ أن تحاكمه تأديبيًا، بل قررت أن تفوض الأمر إلى المحكمة التأديبية المختصة حتى تزيل أي شبهة تحامل.



ووجهت الشئون القانونية 4 أسئلة: "هل يجوز نشر هذه الأقوال من محام؟، وهل يجوز الإساءة إلى نقابة المحامين وقيادتها بهذه الصورة؟، وهل نقبل إحداث فتنة مع وزارة الداخلية التي ساندت أحمد رمزي محامي المحلة، وأمرت بإيقاف الضابط المعتدي، وتقديمه للمحاكمة، وحتى الآن لا يزال الضابط محبوسًا على ذمة القضية؟، وهل يجوز أن يقبل محامي بأن تصل الخصومات إلى هذا المستوى المتدني؟".