تامر أمين يحتفي بأبطال مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

استضاف الإعلامي تامر أمين، بعض الأبطال من ذوي القدرات الخاصة بعد حصولهم على 14 ميدالية ذهبية في بطولة العالم.



ووجه تامر أمين، رسالة شكر خاصة خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، لكل المدربين وكذلك أهاليهم على المجهود الذي بذلوه مع هؤلاء الأبطاء، مؤكدًا أنه هو والإعلامية هبة الأباصيري، لو كان باستطاعتهما استضافة كل أهالي الأبطال في الاستوديو ما كانا تأخرا في ذلك لأنهم يستحقون كل التكريم.



وحرص تامر أمين، على التقاط صورة تذكارية مع الأبطال المشاركين في الحلقة، وطلب منهم رفع الميداليات الذهبية خلال الصورة، مؤكدًا أنها من أفضل الصور له.

