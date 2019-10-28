تفاصيل صفقة تسليم رأس البغدادي بين ترامب وأردوغان

قال الكاتب والباحث العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العمل الاستخباراتي الذي سهل للقوات الأمريكية وصولها إلى رأس أبو بكر البغداداي زعيم تنظيم داعش، ساهمت فيه أطراف عديدة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه كان لزاما على أمريكا أن تنسق مع أطراف كثيرة في شمال سوريا قبل الوصول للبغدادي، مشيرا إلى أن أول هذه الأطراف التي يجب التنسيق معها هو الطرف المسيطر على الأرض للمكان الذي يقيم فيه البغدادي، وهو قولا واحدا النظام التركي الذي يمتلك الأرض هناك.

وواصل أن مقتل البغدادي يمكن أن يرقى لمستوى الصفقة بين أمريكا وتركيا، حيث أراد ترامب صيدا ثمينا يقدمه للداخل الأمريكي لكي يهدأ تجاه تركيا، وكذلك أردوغان قدم البغدداي لترامب ليدفع عن نفسه سيف العقوبات الأمريكية المسلط على رقبته.