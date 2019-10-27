"كيف يتم تسخين الشارع؟".. فيديو مُفبرك للنطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو مفبرك للحظة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة محمود البنا، بالنطق بالحكم بالسجن 15 عامًا لكل المتهمين.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هذا الفيديو مفبرك، ولا علاقة له بقضية محمود البنا، وتم اقتطاعه من النطق بالحكم في قضية آخرى.

واستكمل أن فبركة هذا الفيديو في هذا التوقيت هدفها تسخين الأرض، باعتبار أن الكثيرين ينتظرون توقيع عقوبة الإعدام على القتلة.