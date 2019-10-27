الباز يكشف: لماذا يحتاج ترامب عملية قتل أبو بكر البغدادي؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أمريكا قتلت أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي صنعته بأيديها، لافتًا إلى أن الإدارات الأمريكية تقتل عملائها بكل قسوة، وبلا أي رحمة.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن بوش الابن اغتال أبو مصعب الزرقاوي، من أجل رغبته في الفوز بفترة رئاسية ثانية، وباراك أوباما أيضًا قتل بن لادن قبل انتخابات الفترة الثانية له في رئاسة أمريكا، ودونالد ترامب أيضًا يكرر نفس السيناريو، بقتل أبو بكر البغدادي قبل فترة من الانتخابات الأمريكية، لرغبته في الفوز بفترة اثانية.

ولفت "الباز"، إلى أن عملية اغتيال البغدادي شارك فيها 8 مروحيات أمريكية، استهدفت مقر البغدادي بقرية بريشا في شمال غرب سوريا، وقتل 9 أشخاص في العملية، بينهم مساعد البغدادي ويده اليمنى، والعملية استغرقت ساعة ونصف.

وأوضح، أن أبو بكر البغدادي مات منتحرا وفجر حزام ناسف خوفا من إلقاء القبض عليه.