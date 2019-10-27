الرئيس الأمريكى: الـ"DNA" حدد هوية البغدادى بعد 15 دقيقة من مقتله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اختبارات الحمض النووي حددت هوية أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، بعد 15 دقيقة من مقتله، مشددًا على أن خلفاء البغدادي "تحت أعين" الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، اليوم الأحد، أنه لا يرغب في التواجد داخل سوريا، ويرغب فقط في تأمين النفط ببعض الأماكن، مشددا على أن تكلفة تواجد القوات الأمريكية في سوريا مرتفعة للغاية.





