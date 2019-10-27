المرصد: عملية استهداف البغدادي تضمنت إنزالا لجنود عبر مروحيات

أعلن المرصد السوري، اليوم الأحد في نبأ عاجل، أن عملية استهداف البغدادي تضمنت إنزال لجنود عبر مروحيات.



فيما أشار مصدر سوري، أن مروحيات أمريكية أنزلت مقاتلين على الأرض في سوريا في عملية استهداف على الأرجح.



وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد عن مقتل البغدادي وزوجته، في غارة في إدلب.



ومن جهته، قال التلفزيون الحكومي العراقي يوم الأحد إنه سيبث لقطات لغارة أمريكية في سوريا قيل إنها قتلت زعيم تنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.



ونقلت الإذاعة عن خبير في الإرهاب قوله إن أجهزة المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.