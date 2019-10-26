ولية أمر لوزير التعليم: أزمة الـSAT تهدد مستقبل 60 ألف طالب

بعثت الدكتورة رحاب محمد إحدى أولياء الأمور، رسالة لوزير التعليم، خلال مداخلة لها في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" تقديم الدكتور محمد الباز، عن أزمة اختبارات الـ SAT للدبلومة الأمريكية.



وقالت رحاب، إن كل الدول بما فيها العربية، لديها اختيارات للاختبار بين الـSAT الورقي، وبين الـACT الإلكتروني، بينما احتكار SAT للاختبار أوصل الأمر لتسريب الاختبار وإلغاء النتيجة وهو ما يهدد مستقبل 60 ألف طالب في المدارس الامريكية.



وطالبت بدخول مصر اختبار منافس، على غرار ما يحدث في كل الدول، مردفة أن الثانوية البريطانية فيها 3 اختيارات للطلاب.



قررت الكولدج بورد، الشركة المسئولة عن اختبار الـ SAT في مصر" الدبلومة الأمريكية، إلغاء نتيجة الاختبار للطلاب، لمحاولة 5 أكتوبر 2019 لكل المتقدمين المصريين، سواء مقيمين داخل مصر أو خارجها، بما يهدد مصير أكثر من 30 ألف طالبًا.



تكررت قرارات الشركة بإلغاء أو تجميد نتيجة الامتحانات عدة مرات قبل ذلك، منها ما حدث في مايو 2019، وهو ما حدث أيضا في ديسمبر 2018، والذي تقرر بعده حجب النتائج، أما في مارس 2019 فقد قررت الجهة القائمة على الامتحان إلغاء الاختبار من الأساس، بعد تسرب الامتحانات قبل إجراء الاختبار بعدة أيام.

