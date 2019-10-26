الباز ينتقد تصريح متحدث الوزراء عن شبكة تصريف الأمطار: غير موفق

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تصريحات المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن تكلفة شبكات صرف مياه الأمطار قد تصل 300 مليار جنيه، والأمر لا يستحق لهذه التكلفة الضخمة.

وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن هذ التصريح غير موفق للغاية، وكان يحتاج لشرح، منوها إلى أن الدولة تحتاج إلى استعداد ومبادرة لمواجهة مثل هذه الأزمات.

واستكمل أن الدولة يجب أن يكون لديها خطط استباقية لعدم تكرار هذه الأزمات، وفي النهاية ما يسير على الدول الأخرى، يسير على مصر، وبعض الدول المتقدمة تغرق شوارعها في الأمطار.