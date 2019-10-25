الوزيري: اكتشاف 30 تابوتًا لفت أنظار العالم وعرض في 20 قناة

قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن خبيئة العساسيف التي تم اكتشافها في الأقصر، كانت فيها توابيت كثيرة للرجال والسيدات، ونادرا ما نجد توابيت لأطفال، وهو ما لفت نظر العالم، وكتب على أكثر من 20 قناة.



وأوضح الدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار البر الغربي ومدير عام الحفائر في بعثة العساسيف، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، الفرق بين تابوت الرجل وتابوت المرأة، قائلًا: "إذا كانت اليد مفرودة فهو تابوت لسيدة، وإذا كانت يده مقبوضة مع فتحة في الذقن فالتابوت لرجل".



وأبرزت الصحف ووسائل الإعلام العالمية إعلان مصر الكشف عن 30 من التوابيت الأثرية فى خبيئة العساسيف بالأقصر، والذى أكد المسئولون أنه أكبر اكتشاف من نوعه من أكثر من 100 عام.