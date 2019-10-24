هددوني بقتله وخطف شقيقه.. والد الطفل آدهم يكشف كواليس الواقعة

وجه علاء خليل، والد الطفل آدهم، الشكر للأجهزة الأمنية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على استعادة ابنه المخطوف.



وكشف والد آدهم، خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، كواليس عملية الخطف.



وقال إن ابنه اختطف في أثناء ذهابه إلى المدرسة السابعة صباحًا، وكان برفقة ابن عمه، مشيرًا إلى أن الخاطفين ضربوا ابن عم الطفل، وأركبوه سيارة ملاكي، ثم اتصلوا به فجر اليوم الثاني.



وأضاف أنه كان أبلغ الجهات الأمنية التي تابعت معه، ووضعت الخط تحت المراقبة.



وأردف:"هددوني بقتله، وخطف شقيقه، ومش مصدق إن ابني رجعلي بعد 5 أيام من خطفه".



وضبطت أجهزة الأمن 7 متهمين خطفوا طفلًا في الشرقية وطلبوا فدية من أسرته 2 مليون جنيه.

